Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне, отметил министр обороны США Пит Хегсет.

США готовы к войне с Китаем, заявил министр обороны Пит Хегсет после угроз со стороны Пекина в ответ на новые тарифы президента Дональда Трампа, передает New York Post.

"Мы готовы", - сказал Хегсет в эфире Fox News, комментируя заявление Китая о том, что он "готов сражаться" в любой "войне".

Он подчеркнул, что США важно "быть сильными".

Видео дня

"Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне… Вот почему мы восстанавливаем нашу армию. Вот почему мы восстанавливаем сдерживание в духе воина. Мы живем в опасном мире с мощными, восходящими странами с совершенно другой идеологией… Они быстро увеличивают свои расходы на оборону, современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты… Если мы хотим предотвратить войну с китайцами или другими странами, мы должны быть сильными".

Напомним, как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт Канады и Мексики, а также удвоил пошлины в отношении Китая.

В Китае отреагировали, заявив, что "готовы бороться до конца": "Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца".

Вас также могут заинтересовать новости: