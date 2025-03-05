По словам сенатора, Трамп во время своей речи сказал несколько ложных утверждений.

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что США стали "олигархическим обществом", комментируя речь президента Дональда Трампа во время совместного заседания Конгресса, передает Fox News.

"Администрация Трампа не скрывает этого. Администрация Трампа - это правительство класса миллиардеров, созданное классом миллиардеров и для класса миллиардеров. Несмотря на некоторую их риторику, это правительство, которое не может заботиться о простых американцах и рабочих семьях нашей страны. Друзья мои, мы больше не движемся к олигархии. Мы живем в олигархическом обществе", - отметил Сандерс.

По словам сенатора-демократа, Трамп во время своей речи сказал несколько "ложных слов".

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"Трамп утверждал, что миллионы людей без документов голосовали и голосуют на американских выборах - это ложь. Трамп утверждал, что изменение климата - это мистификация, которая происходит из Китая - ложь. Трамп утверждал, что Украина начала ужасную войну с Россией - ложь. А сегодня вечером, просто сегодня вечером, Трамп заявил, что миллионы мертвых людей в возрасте от 100 до 360 лет, а мы собираем чеки на социальное обеспечение. И это возмутительная ложь, призванная заложить основу для сокращения социального обеспечения и демонтажа самой успешной и популярной государственной программы в истории", - отметил политик.

Кроме того, сенатор выступил против Департамента правительственной эффективности администрации Трампа, который возглавляет Илон Маск, и его работы через различные федеральные ведомства с целью искоренения перерасхода, мошенничества и неэффективного управления.

"В течение последних нескольких недель он и его добрый друг Илон Маск, который сегодня присутствует в зале, уволили с работы сотни тысяч федеральных служащих. Я знаю, что некоторые из вас скажут: "Что ж, это очень плохо, но это же федеральное правительство. Но я хочу, чтобы вы подумали об этом. Подумайте об этом на минутку. Если Маск и его друзья могут сегодня безосновательно выбрасывать федеральных работников на улицу, то что, по вашему мнению, Маск и его коллеги-миллиардеры будут делать завтра, когда искусственный интеллект и робототехника взорвутся в этой стране? Думаете, им будет не плевать на вас и ваши семьи? Нет, они будут обращаться с вами точно так же, как они обращаются с федеральными служащими сегодня", - предупредил Сандерс.

Что сказал Трамп об Украине во время своей речи перед Конгрессом

Во время своей речи Дональд Трамп снова солгал о сумме, которую США потратили на Украину. По его словам, США потратили $350 млрд на поддержку обороны Украины, тогда как Европа предоставила всего $100 млрд помощи.

Однако в CNN подчеркнули, что Евросоюз и отдельные европейские страны в совокупности выделили Украине значительно больше военной, финансовой и гуманитарной помощи с начала войны и до декабря 2024 года (около $263 млрд), чем выделили США (около $126 млрд).

Также Трамп заявил, что Путин решился на войну в Украине после вывода войск США из Афганистана. Он подчеркнул, что выход из Афганистана обернулся для Байдена "политической катастрофой": афганское правительство распалось, и к власти вернулись талибы.

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