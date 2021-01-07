Она получила огнестрельное ранение.

Умерла женщина, получившая огнестрельное ранение во время штурма Капитолия.

Читайте такжеШтурм Капитолия сторонниками Трампа: силовики начали зачистку (видео)Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.

«Да, взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение, умерла в местном госпитале», - отметил представитель полиции.

Женщина, которая получила огнестрельное ранение во время штурма Капитолия, умерла в больнице спустя несколько часов.

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Автор: УНИАН