Умерла женщина / фото REUTERS
Умерла женщина, получившая огнестрельное ранение во время штурма Капитолия.
Читайте такжеШтурм Капитолия сторонниками Трампа: силовики начали зачистку (видео)Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.
«Да, взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение, умерла в местном госпитале», - отметил представитель полиции.
Женщина, которая получила огнестрельное ранение во время штурма Капитолия, умерла в больнице спустя несколько часов.
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