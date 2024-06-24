В новый пакет также вошли боеприпасы.

Вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия от Испании уже прибыла в Украину.

Как пишет El Mundo со ссылкой на источники в правительстве, первую партию помощи доставили еще в конце апреля. На заседании "Рамштайн" 25 мая министр обороны Маргарита Роблес назвала ракеты частью "важной партии" помощи, доставленной в июне.

Кроме того, Украина получила боевые танки Leopard, различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские орудия, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.

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Помощь Украине от Испании

Как известно, Мадрид с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Страна оказывает экономическую, военную и гуманитарную помощь.

Известно, что украинская армия получила от испанцев различные ракеты, бронетранспортеры, боевые танки, гаубицы и другие виды вооружений.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Испании Педро Санчесом в Мадриде. Они подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое подразумевает предоставление Украине одного миллиарда евро военной помощи в этом году.

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