Кроме того, Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории – подготовка к ним начнется сразу после окончания учений "Союзная решимость-2022".

В Беларусь во вторник, 18 января, начали прибывать российские военные для участия в совместных учениях "Союзная решимость-2022", которые состоятся с 10 по 20 февраля.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Поскольку проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться в течение первого этапа, отметили в Минобороны.

"На данном этапе участники проверки должны осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", - отмечается в сообщении.

На первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопрос передислокации и создания в короткий срок группировок войск на угрожаемых направлениях. На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения Союзной решимости-2022.

К учениям будет привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

После совместных военных учений в Беларуси, пройдут такие же в России

Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории – подготовка к ним начнется сразу после окончания учений "Союзная решительность – 2022", которые состоятся в начале февраля.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

"Учения начнутся в феврале и будут называться "Союзная решимость – 2022"... закончится "Союзная решимость – 2022", и начнется подготовка к новым учениям "Щит Союза – 2023". И эти учения будут проходить уже на территории России", - заявил Грызлов.

Он не исключает, что это может стать поводом для обвинения России в агрессивных планах, поскольку "при сообщении о любых военных учениях на территории России или Беларуси Запад всегда начинает заявлять о различных угрозах".

В то же время Грызлов заявляет, что российские и белорусские военные после того, как проводили "учения на отлично", всегда "возвращались к местам постоянной дислокации".

Напомним, Александр Лукашенко заявил о планах провести совместные учения с Россией. При этом он обвинил Украину в наращивании войск возле Беларуси.

В СБУ ответили Лукашенко, подчеркнув провокативность заявления.

"Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности, является политической манипуляцией и частью информационной войны", - подчеркнул спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

Отметим, Россия наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным поводом для вторжения некую провокацию.

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