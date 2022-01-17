В СБУ призывают украинские и международные СМИ не способствовать реализации враждебных информационных спецопераций.

Заявления о якобы наращивании Украиной "националистов-радикалов" вблизи собственной границы – политическая манипуляция.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он отметил, что Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере.

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"Отдельно подчеркнем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие", не соответствуют действительности, является политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины. Призываем украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций. Вместе мы сможем эффективно противодействовать вредным информационным влияниям гибридной войны", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у границ страны "идет наращивание военного контингента Украины".

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