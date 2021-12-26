Альянс и российская сторона могут пообщаться в январе 2022-го, узнали журналисты.

Заседание Совета НАТО – Россия в Альянсе решили провести в начале следующего года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил организовать мероприятие 12 января, пишет "Анадолу", ссылаясь на источники в Альянсе.

Агентство добавило, что такое решение Столтенберг принял как глава Совета Альянс – РФ.

Собеседник добавил, что 12 января в Брюсселе состоится заседание, в котором примут участие начальники Генштабов стран-членов НАТО (в блок входят 30 государств).

Читайте такжеВ НАТО призвали Путина использовать праздники для отвода войск от границы с УкраинойНапомним, в начале декабря стало известно, что Йенс Столтенберг предложил РФ провести встречу в рамках заседания Совета НАТО – Россия на фоне накопления российских войск возле Украины.

1 декабря глава России Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что РФ не имеет права вето на членство украинского государства в Альянсе.

В Альянсе неоднократно заявляли, что практическое взаимодействие между НАТО и Россией было приостановлено в 2014 году в результате агрессивных действий РФ в Украине. Однако каналы для политического диалога открыты, и Совет НАТО – Россия является важным форумом.

В то же время в 2020 году Россия отклонила все приглашения провести заседание Совета НАТО – Россия.

Агрессия России против Украины – справка УНИАН

Весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". В РФ утверждают, что их страна только посредник в "урегулировании" конфликта.

С конца октября 2021 года в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

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