По его словам, вдоль белорусской границы расположены "подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов".

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у границ страны "идет наращивание военного контингента Украины".

Об этом он заявил, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов. Это похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Но мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем", - сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Александр Лукашенко раздал свои "президентские" премии деятелям культуры и искусств в Минске. Во время очередного выхода на сцену политик попал в странную ситуацию. Он пытался вручить букет мужчине без рук.

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