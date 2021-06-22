Комиссия по охране исторического наследия изначально хотела организовать мероприятие у монумента, но этому помешало продление локдауна в Англии на июль.

Несколько сотен человек собрались у британского Стоунхенджа, чтобы встретить день летнего солнцестояния. Люди приехали к знаменитому мегалиту, несмотря на просьбы не делать этого и карантинные ограничения.

В результате комиссия по охране английского наследия вынуждена была прервать прямую трансляцию восхода над монументом, которую смотрели около 200 тыс. человек, из соображений безопасности.

Желающие встретить восход непосредственно у мегалита перебрались через ограду и развернули у камней плакат "Стоим за Стоунхендж". Это тоже попало в видеострим.

Комиссия по охране исторического наследия изначально хотела организовать мероприятие у монумента, но этому помешало продление локдауна в Англии на июль. В комиссии заявили, что вынуждены "принять трудное решение" и отменить мероприятие после консультаций с местными властями и полицией графства Уилтшир.

Таким образом, летнее солнцестояние у Стоунхенджа второй год подряд вынуждены были встречать в виртуальном формате.

"Мы разочарованы тем, что люди решили не обращать внимания на нашу просьбу не приезжать к камням этим утром, из-за этого мы не можем показать вам ту картину, которую хотели бы", - извинился перед зрителями ведущий стрима Эд Шайрс.

"Это разочаровывает, но, к сожалению, в таких ситуациях мы должны в первую очередь думать о безопасности нашего персонала - и поэтому мы вынуждены были прервать трансляцию", - добавил он.

Читайте такжеТайна Стоунхенджа: ученые рассказали о путешествии камней загадочного сооруженияПредставительница комиссии по охране наследия добавила: "Антивирусные ограничения были введены не просто так, и очень досадно, что люди во время пандемии своим поведением подвергли опасности наш персонал и полицейских."

Суперинтендант Дейв Минти из полиции Уилтшира сказал, что собравшиеся "по большей части вели себя хорошо".

"В некоторых местах собрались небольшие толпы, особенно в районе Эйвбери, и этого мы надеялись избежать, но все прошло мирно", - добавил он.

Одна женщина была задержана в состоянии алкогольного опьянения, но ее уже освободили, заявил полицейский.

Как правило, на встречу дня солнцестояния у Стоунхенджа собирается около 10 тыс. человек. В ночь на понедельник люди собрались также у каменного круга в Эйвбери, неподалеку от Стоунхенджа, передает Би-би-си.

Что такое летнее солнцестояние

День летнего солнцестояния - самый длинный в году. В северном полушарии он всегда приходится на промежуток между 20-м и 22-м июня. В високосные годы солнцестояние всегда приходится на 20-е число.

Это происходит потому, что календарный год не точно соответствует периоду времени, за который Земля обходит вокруг Солнца. Год - примерно на четверть дня меньше, именно поэтому вводятся високосные годы.

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Автор: Ирина Погорелая