Сегодняшний день будет самым длинным в году.

Небесные светила всегда интересовали и манили людей. Особое значение придавалось астрономическим явлениям, связанным с Солнцем. Наши предки считали особенной датой день летнего солнцестояния. В эту дату отмечается самый длинный день и самая короткая ночь в году. С июньским солнцестоянием связано множество примет, запретов и поверий.

Когда наступит летнее солнцестояние в 2021 году

В северном полушарии летнее солнцестояние отмечается 21 июня 2021. В южном полушарии в этот день отмечается зимнее солнцестояние. В високосные года дата события смещается на 20 июня. С наступлением этой даты светлое время суток постепенно сокращается, а ночь становится длиннее.

Другие важные "солнечные" даты в 2021 году - осеннее равноденствие 22 сентября и зимнее солнцестояние 22 декабря.

Что нельзя и можно делать в летнее солнцестояние

Читайте такжеДень отца 2021: история и традиции родительского праздникаНаши предки в этот день выполняли определенные ритуалы для молодости и красоты. Для этого с утра умываются росой или речной водой. В день летнего солнцестояния собирали целебные травы, водили хороводы, зажигали высокие костры и плели венки.

В этот день стоит проснуться как можно раньше, желательно ещё на рассвете. Чтобы привлечь положительные эмоции, следует надеть оранжевую, зеленую и желтую одежду. В день солнцестояния нельзя ссориться, конфликтовать, лить слезы.

Приметы в день солнцестояния

Дождливая и пасмурная погода в этот день символизирует плохой урожай.

Гроза сегодня сулит непогоду до конца лета.

Много росы утром - к хорошему урожаю.

Если на рассвете загадать желание - оно обязательно сбудется.

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Автор: Екатерина Пулатова