Небесные светила всегда интересовали и манили людей. Особое значение придавалось астрономическим явлениям, связанным с Солнцем. Наши предки считали особенной датой день летнего солнцестояния. В эту дату отмечается самый длинный день и самая короткая ночь в году. С июньским солнцестоянием связано множество примет, запретов и поверий.
Когда наступит летнее солнцестояние в 2021 году
В северном полушарии летнее солнцестояние отмечается 21 июня 2021. В южном полушарии в этот день отмечается зимнее солнцестояние. В високосные года дата события смещается на 20 июня. С наступлением этой даты светлое время суток постепенно сокращается, а ночь становится длиннее.
Другие важные "солнечные" даты в 2021 году - осеннее равноденствие 22 сентября и зимнее солнцестояние 22 декабря.
Что нельзя и можно делать в летнее солнцестояние
Читайте такжеДень отца 2021: история и традиции родительского праздникаНаши предки в этот день выполняли определенные ритуалы для молодости и красоты. Для этого с утра умываются росой или речной водой. В день летнего солнцестояния собирали целебные травы, водили хороводы, зажигали высокие костры и плели венки.
В этот день стоит проснуться как можно раньше, желательно ещё на рассвете. Чтобы привлечь положительные эмоции, следует надеть оранжевую, зеленую и желтую одежду. В день солнцестояния нельзя ссориться, конфликтовать, лить слезы.
Приметы в день солнцестояния
- Дождливая и пасмурная погода в этот день символизирует плохой урожай.
- Гроза сегодня сулит непогоду до конца лета.
- Много росы утром - к хорошему урожаю.
- Если на рассвете загадать желание - оно обязательно сбудется.
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