На пропагандиста поступило много жалоб / Скриншот

Канал известного российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse.

Читайте такжеРоссийская блогерша "в порыве эмоций" расчленила хомякаОб этом пишет телеграм-канал «Русский маркетинг».

Пропагандиста заблокировали сразу после запуска комнаты «Почему не взлетела квир революция в России?».

Причиной послужило большое количество жалоб от пользователей.

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Автор: УНИАН