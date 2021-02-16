На пропагандиста поступило много жалоб / Скриншот
Канал известного российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse.
Читайте такжеРоссийская блогерша "в порыве эмоций" расчленила хомякаОб этом пишет телеграм-канал «Русский маркетинг».
Пропагандиста заблокировали сразу после запуска комнаты «Почему не взлетела квир революция в России?».
Причиной послужило большое количество жалоб от пользователей.
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