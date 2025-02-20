В последнем проекте произошло значительное улучшение, говорит источник издания.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение.

Об этом пишет Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников и три осведомленных источника. Отмечается, что теперь достижение соглашения выглядит более вероятным.

Осведомленный источник сообщил, что несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего противостояния с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

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"В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству", – сказал источник.

Ранее советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волтц заявил, что Зеленский должен "вернуться за стол переговоров" по вопросу полезных ископаемых.

"Это переговоры. А на переговорах вы ведете переговоры. Украина хочет вести переговоры о полезных ископаемых, поэтому мы говорим об этом", – сказал представитель Белого дома.

Украина имеет значительные запасы полезных ископаемых, которые являются критически важными для самых современных мировых технологий. В общем, стоимость этих ископаемых может достигать триллионов долларов. При этом соглашение о добыче полезных ископаемых прямо не связано с урегулированием войны в Украине, но эти два вопроса "драматически столкнулись на этой неделе".

По словам двух источников, которые читали первоначальный проект соглашения, в проекте отмечалось, что 50% полученных доходов будет передано США, соглашение будет под юрисдикцией нью-йоркского суда, и что оно будет иметь приоритет над любыми другими торговыми соглашениями Украины.

Во время встречи с Зеленский министр финансов США Скот Бессент сказал, что Трамп настаивал на том, чтобы он подписал соглашение сразу. Зеленский же ответил, что не может этого сделать.

В Украине также были разочарованы тем, что американский проект не содержал никаких гарантий безопасности, и что его навязывали им в то время, когда Украину исключали из американо-российских переговоров о ее будущем. Удивление вызвало и то, что Трамп начал публично критиковать Зеленского, в том числе из-за предложения по полезным ископаемым.

Соглашение о полезных ископаемых: другие новости

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлоггом. По итогам встречи пресс-конфенерции не было, однако Зеленский сообщил, что состоялся хороший разговор, было много деталей.

Президент также добавил, что Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности.

"Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата", – написал он.

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