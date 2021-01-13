Технологические гиганты могут удалить Трампа с основных платформ, но строить новые становится все легче.

Дональда Трампа удалили из Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat, Twitch и Reddit. Платежная система Stripe остановила обработку всех операций кампании 45-го президента США. Платформа Shopify удалила магазины с "мерчем" Трампа. Даже почтовые сервисы удалили его электронные ящики.

Социальная сеть Parler, которая должна была стать убежищем для сторонников Трампа, была удалена магазинов приложений Apple и Google. А потом Amazon Web Services вообще выключил ее, - пишет Bloomberg. Facebook запретил "кричалку", которую сторонники Трампа скандируют на митингах: "Остановите кражу".

Читайте такжеPolitico: Мятеж сторонников Трампа - худший кошмар ПутинаВ мире, где почти вся коммуникация происходит на таких платформах, это серьезная цензура: оправданная или нет. Эффективна ли она? Это уже другой вопрос. Во всяком случае, логика была довольно давней: Трамп использовал интернет, чтобы спровоцировать своих сторонников перед тем, как они пошли штурмовать Капитолий 6 января, как раз когда Конгресс собирался утвердить победу Джо Байдена на выборах. Использование интернет-сервисов для распространения лжи об избирательном мошенничестве сделало Трампа угрозой для демократии, которую нужно остановить.

В конце концов, все вышеупомянутые платформы принадлежат частным компаниям с их конституционными правами. Люди, не согласные с их политикой, могут строить свои платформы. По крайней мере, так говорит популярное утверждение в защиту жесткой модерации контента. Но в реальной жизни все не так просто. Если Трамп хочет запустить собственную социальную сеть, ему нужно быть готовым создать собственный магазин приложений, облачный сервер, платежный процессор и почтовый сервис, чтобы и дальше разыгрывать свой театр в интернете.

Однако, выдворение Трампа из всех платформ, скорее всего, послужит катализатором для создания альтернатив провайдерам услуг, которые сейчас доминируют в интернете. Эту потребность испытывают не только сторонники Трампа, но и иностранные компании, которые зависят от американской технологической инфраструктуры.

Читайте такжеШтурм Капитолия: на найденных возле здания бомбах были таймеры (видео)Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Мексики Андрес Мануэль Лопез Обрадор очень быстро выразили свою обеспокоенность удалением Трампа со всех платформ. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал крупные технологические компании "одной из угроз для демократии". Если Кремниевая долина готова заткнуть рот президенту собственной страны, тогда что они сделают с другими мировыми лидерами?

Цифровая инфраструктура стала более доступной, чем в те десятилетия, когда технологические гиганты только накапливали силу. Сокращение стоимости оборудования и бесплатные инструменты управления сервером сделали так, что платформы смогли покупать и запускать собственные серверы. Децентрализованные операционные системы, запросы по IP-адресам и социальные сети облегчили задачу по уклонению от любого централизованного контроля.

Всегда дешевле обратиться к технологическому гиганту, который имеет экономический масштаб. Но, как доказал Bitcoin, пользователи согласны терпеть определенные затраты и сложность ради альтернативы сервисам под контролем людей или институтов, которым они не доверяют.

В 1980-х годах было достаточно просто разместить собственную социальную сеть. Достаточно было компьютера с запущенной системой "доски объявлений" и стационарной телефонной линии. Любой с модемом мог подсоединиться и оставить сообщение на "доске". Такое публичное обсуждение обычно было искренним. Сообщения имели ограниченное распространение, что сокращало возможности для личных атак и ссор.

Читайте такжеКапитолий могут штурмовать в день инаугурации Байдена - The HillНо теперь, нравится это кому-то или нет, владельцы любого централизованного источника информации должны становиться арбитрами человеческих контактов и брать на себя все бремя такого статуса. Исполнительный директор Twitter Джек Дорси, наверное, именно это имел в виду, когда в 2015 году объявил, что "Twitter отстаивает свободу выражения". Приверженность свободе слова политически удобна и избегает спорных решений. По крайней мере, она была такой.

Все крупные технологические платформы обрадовались бы, если бы их прекратили ругать. Как пояснил бывший представитель Facebook по вопросам политики: "Большинство крупных решений по модерации контента - это реакция на политиков, негативные материалы в СМИ или на рекламодателей". Последние 4 года директора технологических компаний сопротивлялись требованиям общества удалить Трампа со своих платформ. Теперь, когда дни Трампа закончились, им легче выполнить эти требования.

Решение Amazon удалить Parler усилило беспокойство из-за цензуры, поскольку инфраструктурные услуги в целом не предусматривают модерацию контента. В случае Parler служба Amazon Web Services хранила данные, которые служили приложению, загруженному пользователями в магазинах, где ее уже запретили. Ситуация похожа на ту, с которой столкнулась компания по предоставлению услуг интернет-инфраструктуры Cloudflare в 2017 году. Тогда исполнительный директор Мэтью Принс жаловался, что очень тяжело принять решение об удалении нео-нацистских сайтов из сети его компании. При этом он сравнивал Cloudflare с "трубопроводом и сантехникой" интернета.

Читайте такжеШтурм Капитолия: одному из задержанных в суде понадобился переводчик с русскогоЭто правда. Провайдеры инфраструктуры не обязаны отслеживать контент своих клиентов, так же как канализационная компания не следит за всем, что люди смывают в унитаз. Демократы берут под контроль Конгресс. А Трамп покидает пост президента. Поэтому технологические компании могут наконец удалить страницу 45-го президента и не бояться никакой мести. Но строить политику модерации на результатах выборов - не лучшая стратегия. Учитывая количество конгрессменов-республиканцев на Parler и жалобы демократов о чрезмерной силе технологических гигантов, регуляция кажется неизбежной.

Цифровая версия общественной площади может никогда и не появиться. И в этом нет ничего плохого. "Доска объявлений" под названием Usenet когда-то была источником знаний, населенным студентами университетов и "компьютерными занудами" со своим языком и культурой. Usenet погиб, когда появились пользователи AOL и затянули уровень дискурса в канаву. Даже Twitter был лучшим местом в 2015-м. Трамп уже тогда имел свою страницу. Но "благодарная публика" у него появилась лишь после инаугурации в 2017-м.

Появление отвратительных сообществ в интернете неизбежно. В выходные Дорси опубликовал фото приложения для обмена сообщениями Signal с сердечком. Возможно это была подсказка для разгневанных пользователей Twitter, что им лучше строить свои сообщества в других местах.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались к зданию Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

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Перевод: Лесь Дымань