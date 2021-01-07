Полиция применяет слезоточивый газ и световые гранаты.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить участников беспорядков с территории Капитолия в Вашингтоне, применяя слезоточивый газ и световые гранаты.

Об этом с места событий сообщает репортер The Washington Post Эмили Дэвис в своем твиттере.

Law enforcement officers successfully cleared the terrace on the North side of the Capitol by deploying tear gas and three flash bangs. pic.twitter.com/Xp0teD20rd — Emily Davies (@ELaserDavies) January 6, 2021

"Сотрудники правоохранительных органов успешно очистили террасу на северной стороне Капитолия, применив слезоточивый газ и три вспышки", - написала она, прикрепив видео, на котором видно, как полиция вытесняет протестующих.

На видео слышно, как протестующие матерят сотрудников, звучат крики "Предатели!".

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Пентагон сообщил, что отправляет для восстановления порядка в Вашингтоне и самом Капитолии 1100 вооруженных бойцов Нацгвардии.

Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников к порядку. В свою очередь, Байден заявил, что сегодняшние события в Вашингтоне - это не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевский