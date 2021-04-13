В начале марта Мейджор укусил за руку агента секретной службы.

Немецкую овчарку Джо Байдена отправят на дополнительное обучение, чтобы помочь ей приспособиться к жизни в Белом доме.

Читайте такжеОстровитяне из культа принца Филиппа готовятся к прощанию со своим "богом" (фото)Об этом пишет NBC со ccылкой на пресс-секретаря первой леди Джилл Байден.

«Частное обучение будет проходить в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как ожидается, продлится несколько недель», - сказал официальный представитель Майкл Ла Роса.

В начале марта Мейджор укусил за руку агента секретной службы. Он проходил обучение в Делавэре, но через несколько недель опять напал на одного из сотрудников.

Президент Джо Байден публично защищал Мейджора, говоря, что его собака приспосабливается ко многим незнакомым людям на территории Белого дома.

Собаки Байдена: что известно

Любимец президента США Джо Байдена по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, который жил в Белом доме.

Ранее стало известно, что две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, были возвращены в дом семьи Байденов в Делавэре после агрессивного поведения в Белом доме.

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Автор: Людмила Жерновская