Церемония состоится 17 января / фото DHA

Любимец нового президента США Джо Байдена по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, который будет жить в Белом доме. Для него проведут отдельную «инаугурацию» (Indoguration – английский).

Об этом сообщается на Facebook-странице Delaware Humane Association (DHA), откуда семейство Байденов забрало собаку в 2018 году.

Церемония состоится 17 января. Таким образом в ассоциации хотят отметить, что Мейджор стал первым псом из приютов для животных, который будет жить в Белом доме.

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«Для нас большая честь сыграть свою роль в истории Мейджора Байдена. Именно это мы и хотим делать, когда животные попадают к нам - мы стремимся помочь им обрести счастье», - рассказала CBS Кори Топель, директор по маркетингу в приюте DHA.

Первый дом Мейджора теперь собирает собачников на «самую большую в мире виртуальную тусовку для собак в честь инаугурации Мейджора Байдена». Там любой из хозяев сможет подать заявку за своего любимца, и у того будет шанс стать «секретарем спасенных собак».

Инаугурация Байдена: что известно

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Автор: УНИАН