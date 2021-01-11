Таким образом в ассоциации, где Байден забрал собаку, хотят отметить, что Мейджор стал первым псом из приютов для животных, который будет жить в Белом доме.

Любимец нового президента США Джо Байдена по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, который будет жить в Белом доме. Для него проведут отдельную «инаугурацию» (Indoguration – английский).

Об этом сообщается на Facebook-странице Delaware Humane Association (DHA), откуда семейство Байденов забрало собаку в 2018 году.

Церемония состоится 17 января. Таким образом в ассоциации хотят отметить, что Мейджор стал первым псом из приютов для животных, который будет жить в Белом доме.

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«Для нас большая честь сыграть свою роль в истории Мейджора Байдена. Именно это мы и хотим делать, когда животные попадают к нам - мы стремимся помочь им обрести счастье», - рассказала CBS Кори Топель, директор по маркетингу в приюте DHA.

Первый дом Мейджора теперь собирает собачников на «самую большую в мире виртуальную тусовку для собак в честь инаугурации Мейджора Байдена». Там любой из хозяев сможет подать заявку за своего любимца, и у того будет шанс стать «секретарем спасенных собак».

Инаугурация Байдена: что известно

7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Инаугурация запланирована на 20 января.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать церемонию инаугурации демократа Джо Байдена. Трамп станет четвертым президентом, который пропустит мероприятие.

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Автор: УНИАН