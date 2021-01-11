Любимец нового президента США Джо Байдена по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, который будет жить в Белом доме. Для него проведут отдельную «инаугурацию» (Indoguration – английский).
Об этом сообщается на Facebook-странице Delaware Humane Association (DHA), откуда семейство Байденов забрало собаку в 2018 году.
Церемония состоится 17 января. Таким образом в ассоциации хотят отметить, что Мейджор стал первым псом из приютов для животных, который будет жить в Белом доме.
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«Для нас большая честь сыграть свою роль в истории Мейджора Байдена. Именно это мы и хотим делать, когда животные попадают к нам - мы стремимся помочь им обрести счастье», - рассказала CBS Кори Топель, директор по маркетингу в приюте DHA.
Первый дом Мейджора теперь собирает собачников на «самую большую в мире виртуальную тусовку для собак в честь инаугурации Мейджора Байдена». Там любой из хозяев сможет подать заявку за своего любимца, и у того будет шанс стать «секретарем спасенных собак».
Инаугурация Байдена: что известно
- 7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Инаугурация запланирована на 20 января.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать церемонию инаугурации демократа Джо Байдена. Трамп станет четвертым президентом, который пропустит мероприятие.
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