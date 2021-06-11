В список входят судьи и прокуроры, которые принимали участие в вынесении приговоров протестующим.

Европейский Союз намерен предложить санкции в отношении более 70 человек и организаций в рамках нового пакета карательных мер, направленных против режима Лукашенко.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Еще 71 человек и 7 организаций попадут под санкции, список которых расширили в связи с арестом белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В список входят судьи и прокуроры, принимавшие участие в вынесении приговоров протестующим, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов.

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Этим лицам и организациям запретят въезд в ЕС, а также заморозят активы на территории Союза.

Это следующий шаг ЕС в ответ на репрессивные действия Беларуси. Режим Лукашенко в 2020 году жестко подавил протесты против фальсификации выборов, а в мае заставил пассажирский самолет Ryanair приземлиться в Минске, чтобы арестовать основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс.

ЕС уже ввел санкции против 7 белорусских компаний и 88 физических лиц, в том числе и Александра Лукашенко, и работал над расширением перечня еще до ареста Протасевича.

В этом месяце члены ЕС согласились запретить белорусским самолетам пересекать европейское воздушное пространство и садиться в аэропортах. Еврокомиссия от комментариев отказалась.

Техническая работа над дальнейшими мерами продолжается после того, как в мае ЕС согласился также одобрить "адресные экономические санкции". Секторы, которых они затронут, пока не определены, но, вероятно, они будут включать калийные удобрения.

Романа Протасевича задержали в аэропорту "Минск" вместе с девушкой Софией Сапегой 23 мая. При этом Лукашенко поднял в воздух истребитель Миг-29. Сейчас оба арестованы и находятся в СИЗО.

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Автор: Яна Ставская