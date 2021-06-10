Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение прекратить действие Меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении "открытой суши".
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 г.", - говорится в распоряжении российского правительства.
Меморандум, в частности, упразднял понятие "закрытых зон", снимая с дипломатов ограничения на передвижение по большей части территории другой страны.
О предстоящей денонсации документа в числе ответных мер в апреле заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции США против России.
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