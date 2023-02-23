Байден подарил Путину пару своих фирменных солнцезащитных очков-авиаторов и стеклянную скульптуру американского бизона.

Президент России Владимир Путин подарил Джо Байдену ручку и письменный набор за 12 тысяч долларов на их первом саммите президентов в Женеве в 2021 году во время кратковременного потепления в отношениях, которое закончилось вторжением Путина в Украину восемь месяцев спустя.

Письменный набор стал самым дорогим подарком, полученным Байденом от иностранного лидера в том году, пишет Bloomberg.

Обмен подарками произошел во время 2,5-часового саммита в Женеве в июне 2021 года, который сейчас является высшей точкой в американо-российских отношениях, которые ухудшились в преддверии вторжения Путина в Украину год назад.

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В то время Белый дом заявил, что Байден подарил Путину пару своих фирменных солнцезащитных очков-авиаторов и стеклянную скульптуру американского бизона, но ни Белый дом, ни Кремль в то время не раскрыли информацию о подарке Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году подарил Байдену флаг США, стоимость которого оценивается в 700 долларов, согласно отчету, в котором подробно описаны подарки иностранных правительств федеральным служащим.

Отношения США и РФ - последние новисти

В Соединенных Штатах Америки считают, что Россия провела провальное испытание ракеты "Сармат" во время визита Джо Байдена в Украину. По словам двух официальных лиц США, испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся в понедельник.

Во время выступления с посланием к Федеральному Собранию РФ Путин заявил, что Россия приостановливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США. Также он поручил обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.