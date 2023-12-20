Он добавил, что Россия переключилась на военную промышленность.

После Украины следующими целями Кремля могут стать Молдова и страны Балтии, предупредил командующий бельгийской армией Мишель Хофман.

"Россия уже продемонстрировала, что у нее есть желание напасть на соседа. Язык президента России Владимира Путина всегда неоднозначен. Вполне возможно, что позже у них появятся и другие идеи. Либо на юге Молдавии, либо в странах Балтии", - заявил Хофман во время посещения бельгийских солдат, дислоцированных в Румынии, пишет Politico.

"Европа должна срочно подготовиться и дать понять, что она может защитить себя и что она будет контратаковать в случае необходимости", - сказал Хофман, который является начальником обороны бельгийских вооруженных сил.

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Он добавил, что Россия переключилась на военную промышленность.

"Даже если силы Москвы в настоящий момент кажутся ослабленными из-за продолжающейся войны против Украины, эта слабость является "временной". Если Россия выиграет войну, она в конечном итоге восстановит военную машину и восстановит свои вооруженные силы", - предупредил командующий армией.

Угрозы Путина Европе

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не собирается нападать на НАТО. Впрочем, он пригрозил "проблемами" Финляндии, которую "затащили" в Альянс. Как заявил российский президент в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину, Россия не имела проблем с Финляндией, которую "взяли и затащили в НАТО". Теперь ситуация изменится.

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