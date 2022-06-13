СМИ пишут, что главный агрессор мира Путин болен раком.

Журналисты обобщили все известные данные о болезнях президента РФ Владимира Путина из наиболее авторитетных источников.

В сюжете программы "Гроші" приходят к выводу, что глава страны-агрессора долго не протянет.

Впервые о болезни Путина стало известно из обычных слухов. Затем за эти данные взялись журналисты-расследователи и представители разведки.

Американский кинорежиссер Оливер Стоун говорит, что у Путина был рак, и он победил его. Сегодня об этом трубят разведки многих стран, в частности, США. В апреле всплыла информация, что президент РФ опять лечится от онкологии.

Издание The Sun со ссылкой на источник в Кремле предупреждало об операции Путина по поводу рака. Так, журналисты-расследователи выяснили, что глава РФ постоянно проводит время с огромным количеством медиков. Издание "Проект" узнало, что среди них - травматолог, лор, нейрохирург.

По версии издания "Проект", 25 ноября 2016 года Путину была проведена операция. Ее проводили 12 врачей. Эту операцию журналисты связывают с онкологией.

"Казалось бы, все, рак вылечен. Но в 2019 году ситуация повторяется. Только врачей уже намного больше", - говорится в сюжете программы "Гроші". Журналисты говорят, что у президента РФ, скорее всего, случился рецидив травмы.

Среди врачей, замеченных близ Путина, - хирург-онколог Селиванов. Он провел с президентом РФ 166 дней. Разведки теперь предупреждают о рецидиве онкологии Путина.

Ранее сообщалось, что президент РФ так переживает за свое здоровье, что сделал его частью гостайны. Его сопровождают около десятка докторов, которые маскируются под обычных охранников. Но, как узнали журналисты, есть среди них один особенный агент, у которого крайне важная миссия: убирать экскременты Путина.

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