Склады оружия Украины и Европы почти пусты, - гендиректор Rheinmetall

Глава компании отметил, что Европа сама виновата в том, что ее не зовут за стол переговоров по завершению войны в Украине.

Глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что из-за десятилетий недостаточного финансирования обороны европейские страны фактически оказались в стороне от переговоров относительно будущего Украины, пишет Financial Times.

Паппергер отметил, что Европа сама виновата в том, что ее исключили из процесса обсуждения прекращения войны в Украине, который инициировал президент США Дональд Трамп:

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми. В течение последних 30 лет европейцам было очень удобно говорить: хорошо, тратьте 1% [ВВП на оборону], это хорошо".

По словам Паппергера, следствием такого подхода стало то, что европейские государства фактически остались "за детским столом", в то время как США и Россия ведут переговоры о будущем Украины.

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"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом", - отметил он. "США ведут переговоры с Россией, и ни одного европейца нет за столом - стало очень ясно, что европейцы - это дети".

Официальная статистика свидетельствует, что между 2021 и 2024 годами общие расходы стран ЕС на оборону выросли более чем на 30%, достигнув около 326 миллиардов евро, что составляет примерно 1,9% ВВП блока. В то же время Трамп оказывает давление на союзников по НАТО, призывая их повысить оборонные расходы до 5% ВВП.

Заявления Паппергера прозвучали на фоне обеспокоенности европейских лидеров решением Трампа начать "немедленные" переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине без привлечения Киева или европейских столиц.

На фоне неопределенности относительно будущей архитектуры безопасности Европы руководитель Rheinmetall заявил, что спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

"Европейцы и украинцы не имеют ничего на своих складах", - подчеркнул он, указывая на критически низкие запасы боеприпасов и военной техники.

После объявления Трампом плана мирных переговоров акции Rheinmetall сначала упали, однако впоследствии выросли вместе с другими европейскими оборонными компаниями. Инвесторы исходят из предположения, что европейским правительствам придется значительно нарастить военные расходы из-за угрозы сокращения поддержки со стороны США.

Паппергер выразил сомнение, что инициатива Трампа действительно приведет к деэскалации конфликта.

"Даже если война в Украине прекратится - если мы думаем, что у нас очень мирное будущее, я считаю, что это ошибочное мнение", - заявил он.

В прошлом году Германия, крупнейшая экономика Европы, потратила около 2% ВВП на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подчеркнул, что целевой показатель оборонных расходов должен составлять "значительно больше 3%".

Относительно будущего Германии, Паппергер прогнозирует, что после общенациональных выборов новое правительство страны может смягчить жесткие бюджетные ограничения для увеличения оборонных расходов, несмотря на официальную позицию лидера гонки Фридриха Мерца.

"Я лично верю, что это произойдет, и это произойдет немедленно", - отметил он.

Акции европейских оборонных компаний значительно выросли после вторжения России в Украину в 2022 году, а дополнительный скачок был зафиксирован после заявлений вице-президента США Дж. Д. Вэнса, который выразил еще большие сомнения относительно готовности Вашингтона поддерживать безопасность Европы.

Rheinmetall, один из ключевых бенефициаров глобальной напряженности, прогнозирует стремительный рост доходов. Паппергер сообщил FT, что ожидает годовой объем продаж на уровне 30-40 миллиардов евро в течение следующих пяти лет, что является существенным увеличением по сравнению с 5,7 миллиарда евро в 2021 году, до начала полномасштабной войны.

Старт мирных переговоров - что сообщалось

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает возможное участие европейских представителей в переговорах по войне в Украине, а также категорически отверг возможность возвращения Украине оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации, мол, "Украина об этом ничего не знала". Он также заявил, что "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата".

Также СМИ сообщали, что целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами - Украины, США и РФ.

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