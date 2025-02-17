Глава российского МИД также выступил против участия европейских представителей в переговорах с США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает возможное участие европейских представителей в переговорах по войне в Украине, а также категорически отверг возможность возвращения Украине оккупированных территорий. Соответствующие заявления он сделал во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, сообщает российское РИА Новости.

Лавров подтвердил, в частности, что он поедет в Эр-Рияд для участия в переговорах с представителями США 18 февраля. В то же время он не одобрил участия в этих переговорах европейских представителей.

"Философия европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за столом переговоров. Если они будут вот так выцеживать какие-то лукавые идеи о заморозке конфликта, а сами по обычаю своему, своей моралью и своими привычками будут подразумевать продолжение войны, то зачем их туда приглашать", - сказал он.

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Также глава российского МИД категорически отрицает возможность возвращения Украине оккупированных территорий, обвинив ВСУ в зверствах.

"Украинские Вооруженные силы действуют еще хуже, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они совершают на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то была на переговорах об урегулировании относительно того, что какими-то территориями нужно еще уступить? Уступить как, с людьми российскими или без людей, с одними полезными ископаемыми?" - сказал российский дипломат.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, американская и российская стороны встретятся в столице Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение войны в Украине, уже во вторник, 18 февраля, информируют российские СМИ. Деталей о составе российской делегации не предоставили, однако в сети писали, что министерство иностранных дел готовит визит Сергея Лаврова.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации, мол, "Украина об этом ничего не знала". Он также заявил, что "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата".

Также СМИ сообщали, что целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами - Украины, США и РФ. Со стороны США в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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