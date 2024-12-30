Лавров внезапно раскритиковал Асада

Российский министр заявил, что Асад не смог удовлетворить базовые потребности населения своей страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров набросился с критикой в адрес сирийского диктатора Башара Асада, режим которого пал под давлением повстанцев.

Как заявил Лавров в интервью ТАСС, Асад был молниеносно свергнут три недели назад из-за его некомпетентности.

"Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации обстановки стала неспособность прежнего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях затянувшегося гражданского конфликт", - заявил Лавров.

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Он пояснил, что несмотря на успехи в борьбе с терроризмом "с участием российских ВКС" жизнь сирийцев не изменилась к лучшему. Впрочем, глава российского МИД возложил ответственность за это на Вашингтон, который "оккупировал самый богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии" и давил на Дамаск санкциями.

Свержение Асада в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, сирийский диктатор Башар Асад бежал из страны настолько быстро, что бросил на произвол судьбы даже своих родственников и близких политических соратников. Более того, перед побегом он всех уверял, что помощь от России и Ирана вот-вот поступит.

Также мы рассказывали, что у жены свергнутого сирийского диктатора Башара Асада произошел рецидив лейкемии. Врачи оценили шансы на выживание Асмы Асад как "50/50".

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