49-летняя Асма аль-Асад имеет британское гражданство, работала в крупнейших мировых компаниях и полностью поддерживала своего мужа.

"Роза пустыни", "восточная леди Ди" и "первая леди ада" - так называли СМИ жену бывшего сирийского лидера Башара Асада. Она родилась в Великобритании и получила европейское образование, однако затем переехала в Сирию и полностью поддерживает своего мужа.

Асма аль-Асад (девичья фамилия Ахрас) родилась в Лондоне 11 августа 1975 года в семье выходцев из сирийского города Хомс. Ее отец, Фаваз Ахрас был известным кардиологом, а мать Сахар Ахрас работала дипломатом в сирийском посольстве в Лондоне.

Асма получила хорошее образование – она училась в частной школе для девочек Queen's College в Лондоне, а затем окончила King's College London, получив степень бакалавра наук с отличием по специальности "компьютерные науки" Впоследствии она работала в Deutsche Bank и JP. Morgan.

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В 2000 году Асма вышла замуж за Башара Асада и стала первой леди Сирии. Сначала ее воспринимали как современную и прогрессивную женщину, но с началом гражданской войны в Сирии ее имидж резко изменился. Как отмечает Bild, пока режим Башара Асада применял против мирных жителей химическое оружие, Асма аль-Асад продолжала купаться в роскоши.

В марте 2012 года Европейский союз заморозил ее активы и ввел запрет на поездки для нее и других близких членов семьи Асада. Однако сама Асад по-прежнему может приезжать в Великобританию благодаря своему британскому гражданству.

В 2010 году журнал Vogue взял у Асмы аль-Асад интервью и назвал ее "розой в пустыне", добавив, что она "самая свежая и привлекательная из первых леди". Однако позже автор статьи Джульет Бак резко раскритиковала Асму аль-Асад за ее покладистость в военных преступлениях режима и назвала ее "первой леди ада".

В 2018 году у первой леди диагностировали рак груди. Она прошла курс лечения и позже снова появилась на публике. В мае 2024 года стало известно, что у Асад диагностирован острый миелоидный лейкоз.

У Башара Асада и Асмы есть трое детей в возрасте от 19 до 23 лет – два сына и дочь. На прошлой неделе семья бежала в Россию, где получила от Владимира Путина политическое убежище.

Свержение режима Асада

Наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в Алеппо.

8 декабря командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Отмечалось, что Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении.

Позже в Кремле официально подтвердили, что после падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий песков заявил, что решение принимал лично российский лидер.

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