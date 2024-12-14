Украина заинтересована, чтобы в мире было спокойнее, потому что тогда мир активнее будет помогать Украине, говорит Зеленский.

Украина готова помочь Сирии продовольствием и в целом в стабилизации ситуации в этой стране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, сегодня была согласована работа украинского правительства по Сирии в гуманитарной сфере и сфере безопасности. Президент подчеркнул, что для Украины важно, чтобы ситуация в мире была как можно спокойнее, потому что тогда мир сможет активнее помогать Украине.

"Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. И в частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины" - Grain from Ukraine. Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь", - сказал Зеленский.

Видео дня

Президент также призвал "всех в мире" присоединиться к усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, чтобы война, которая длится там уже более десяти лет, наконец закончилась.

Ситуация в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, Россия выводит свои разрозненные гарнизоны из северных и восточных районов Сирии и даже с позиций в Алавитских горах на западе страны. Однако россияне до сих пор остаются на своих двух главных базах - Хмеймим и Тартус.

Также мы рассказывали, что из сирийской тюрьмы освободили американского паломника Трэвиса Тиммермана. Тиммерман исчез в начале этого года, когда отправился в Сирию как религиозный паломник.

Вас также могут заинтересовать новости: