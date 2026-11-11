США ждут от России нового соглашения о безопасности с Европой, - Axios

США ясно дали понять европейским странам, что не согласятся на соглашение о безопасности с Россией, если Европа и Украина не поддержат его.

США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы меры России по снижению напряженности в отношениях с континентом. Об этом сообщили источники издания Axios, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что на протяжении многих лет Россия стремилась к европейскому соглашению в области безопасности, которое ограничило бы расширение НАТО и сократило бы военное присутствие альянса в Восточной Европе. США ранее отвергали эти требования, но теперь, похоже, открыты для них в той или иной форме в рамках более широкого соглашения о прекращении войны в Украине.

Однако многие европейские правительства относятся к подходу администрации с глубоким подозрением. Посланники президента Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с Владимиром Путиным в Москве в четверг, чтобы повторить просьбу.

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Они также хотят, чтобы Путин разрешил европейским представителям присоединиться к следующему раунду мирных переговоров между Россией и Украиной.

По словам источника, присутствовавшего на переговорах в Абу-Даби, встречи россиян и украинцев были напряженными и временами эмоциональными, обе стороны высказали претензии. В статье сказано:

"Кушнер и Уиткофф попытались снизить накал страстей, заявив российским и украинским переговорщикам, что цель состоит в том, чтобы завершить этот раунд переговоров, предложив лидерам обеих сторон варианты решения проблемы. В конце концов, после того как каждая сторона изложила свою точку зрения, дискуссия стала более конструктивной".

Разговоры о Европе

Важно, что предложение США о заключении соглашения о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией в рамках договоренности о прекращении войны на Украине было ключевым моментом переговоров в Абу-Даби.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, российские переговорщики заявили, что Путин начал вторжение в Украину, потому что тогдашний президент Байден не ответил на его письмо 2021 года, в котором излагались его опасения по поводу безопасности.

Кушнер и Уиткофф заявили россиянам, что мир сильно изменился с 2021 года. Они предложили России подготовить новый проект, который бы учитывал ее опасения и требования в области безопасности.

Документ также должен определять, какие "симметричные шаги" Россия готова предпринять для деэскалации и заверения Европы в том, что она не будет совершать нападения в будущем.

Кушнер и Уиткофф также заявили россиянам, что для серьезного обсуждения вопросов безопасности в Европе им необходимо договориться о допуске европейских представителей к участию в будущих мирных переговорах.

До сих пор Россия не желала допускать европейцев к переговорам. Администрация Трампа хочет одновременно вести переговоры о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией, а также о мирном соглашении.

Однако, по словам источника, знакомого с позицией Белого дома, реализация соглашения о безопасности произойдет только после достижения соглашения о прекращении войны.

США надеются, что предоставление европейским представителям места на мирных переговорах повысит готовность их правительств к обсуждению более широкого соглашения в области безопасности до окончания войны. Источник сказал:

"Зеленский не согласится на сделку, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности так важен".

Он добавил, что США ясно дали понять европейским странам, что не согласятся на соглашение о безопасности с Россией, если Европа и Украина не поддержат его. Они также не предоставят России право вето в вопросах безопасности Европы.

Безопасность станет ключевым вопросом на саммите европейских лидеров в Дублине в конце этой недели. Европейские дипломаты признают, что идея соглашения о безопасности между Россией и Европой встречает сильное сопротивление.

Переговоры в Абу-Даби

Ранее высокопоставленный российский чиновник заявил, что Москва может заключить пакты о ненападении с государствами-членами НАТО в рамках новой архитектуры безопасности для Европы, которая обсуждается в рамках мирного процесса в Украине.

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