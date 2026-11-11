Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 12 ноября

В четверг, 12 ноября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Время действия ограничений:
- Для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей (от 4 до 12 часов в сутки);
- Для промышленности – графики ограничения мощности.
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – добавили в "Укрэнерго".
Ситуация в энергетике – последние новости
Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, в настоящее время невозможно делать долгосрочные прогнозы относительно ситуации с электроснабжением зимой, поскольку горизонт планирования ограничивается лишь одним сутками.
По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от нескольких основных факторов: какие именно объекты станут целями российских атак, масштаба нанесенных повреждений, наличия необходимого оборудования и возможности оперативно восстановить работу поврежденной инфраструктуры.
Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип предупреждал, что некоторые крупные города Украины могут оказаться в условиях блэкаута до двух недель, и вероятность этого довольно высока.