Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 12 ноября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В четверг, 12 ноября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Время действия ограничений:

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Для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей (от 4 до 12 часов в сутки);

Для промышленности – графики ограничения мощности.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергетике – последние новости

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, в настоящее время невозможно делать долгосрочные прогнозы относительно ситуации с электроснабжением зимой, поскольку горизонт планирования ограничивается лишь одним сутками.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от нескольких основных факторов: какие именно объекты станут целями российских атак, масштаба нанесенных повреждений, наличия необходимого оборудования и возможности оперативно восстановить работу поврежденной инфраструктуры.

Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип предупреждал, что некоторые крупные города Украины могут оказаться в условиях блэкаута до двух недель, и вероятность этого довольно высока.

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