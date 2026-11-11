Италия может исключить ракеты для ПВО из очередного пакета помощи Украине, – СМИ

Сообщается, что в стране возник дефицит ракет Aster для одного из ключевых комплексов ПВО Украины.

Италия может сократить помощь Украине, исключив из списка важные ракеты Aster. Они необходимы для итало-французской системы ПВО Samp/T, пишет ANSA.

Содержание следующего пакета военной помощи Украине, как и предыдущих, засекречено. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отказался раскрывать его состав.

"Я все равно не могу разглашать содержание пакета", – сказал он.

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По данным издания, Италия может фактически приостановить поставки ракет Aster, как это уже сделала Германия с ракетами для систем Patriot. Среди возможных причин – необходимость защитить собственную национальную безопасность и не истощать запасы вооружения. Кроме того, европейская промышленность может не успеть быстро изготовить новые ракеты.

В то же время Италия по-прежнему готова продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине. В очередной пакет помощи, который станет 13-м с начала полномасштабного вторжения, могут войти генераторы и компоненты для ремонта энергетических объектов, поврежденных российскими обстрелами.

Ракеты Aster – что о них известно

Портал "Милитарный" сообщал, что ракеты семейства Aster для зенитного ракетного комплекса SAMP/T разработаны европейским консорциумом Eurosam. Они оснащены уникальной системой управления PIF-PAF, сочетающей классические аэродинамические рули с газодинамическими соплами.

Ракета весит около 450 кг при длине 4,9 метра и диаметре корпуса 180 мм. Двухступенчатый твердотопливный двигатель разгоняет ракету до максимальной скорости 4,5 Маха (около 1400 м/с). Перехватчик способен уничтожать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты, БПЛА) на расстоянии более 100 км и на высотах до 20 км. Для баллистических целей дальность перехвата составляет до 25 км.

Добавим, что Украина неоднократно обращалась к Италии с просьбой включить эти ракеты в пакет помощи, который в настоящее время находится на стадии утверждения. Однако неизвестно, продлит ли Италия программы помощи на 2027 год.

Ракеты для ПВО – больше новостей

Напомним, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что остаются нереализованными договоренности с партнерами относительно усиления ПВО Украины. Это, в частности, касалось и ракет для истребителей F-16.

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