У Путина нервно отреагировали на предложение США о смене границ Донбасса

Там заявили, что не намерены комментировать газетные публикации.

В Кремле отказались комментировать информацию о том, что США якобы предложили РФ установить границы Донбасса по линии боевого столкновения.

На вопрос журналистов пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать газетные публикации.

"Вы хотите, чтобы я комментировал газетные статьи? Нет, я этого делать не буду", – заявил он.

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На этот раз он демонстративно уклонился от ответа на вопросы журналистов, хотя ранее с удовольствием комментировал сообщения СМИ.

Переговоры в Абу-Даби

10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялись первые за девять месяцев трехсторонние переговоры между Украиной , США и Россией о прекращении войны. США выступили посредником в переговорном процессе.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В её состав также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и представитель ГУР Вадим Скибицкий. США представляли спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер, российскую делегацию возглавил помощник российского диктатора Путина Владимир Мединский.

Основные результаты переговоров:

Стороны договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными. Его окончательное количество и условия ещё предстоит согласовать.

Обсуждались гарантии безопасности для Украины и Европы, территориальные вопросы, возможное прекращение огня и послевоенное восстановление Украины.

Договориться о прекращении войны не удалось. Самыми сложными вопросами остаются территориальные требования России и гарантии безопасности.

Представители США назвали переговоры продуктивными, но указали на недостаток доверия между сторонами.

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