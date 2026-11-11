'Надежда есть': Зеленский раскрыл, возможно ли достичь соглашения с РФ до конца этого года

Ранее о такой возможности заявлял Давид Арахамия.

На фоне того, что уже в следующем году в Европе и США произойдут политические изменения, участники переговорного процесса хотят достичь результата уже к концу 2026 года. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Негатива во время беседы (переговоров между РФ, США и Украиной в Абу-Даби, - УНИАН) не было. Я не знаю всех деталей. Думаю, что там все равно было немного истории России, но мы уже не обращаем на это внимания. Но, тем не менее, важно, что американцы отправились с конкретными предложениями к Путину. Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись с конкретными предложениями в Дублин. Я не очень в это верю. Позвольте мне быть скептиком. Но надежда все равно есть", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что достичь прогресса реально. И многое в этом вопросе зависит от того, в каком формате пройдут завтрашние переговоры американской делегации с кремлевским диктатором Путиным.

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"Я не знаю, какой формат они выберут. Я считаю, что для американцев, для этой переговорной команды, также очень важно добиться результата в этом году. Мне кажется, что они этого действительно очень хотят. И поэтому, учитывая все эти детали, мы надеемся добиться результата. Безусловно, мы с вами живем в условиях войны, этих массированных атак, безусловно, мы хотим достичь результата до конца года. Безусловно, будем для этого все делать", - подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, уже завтра американские переговорщики должны отправиться в Москву и провести встречу с кремлевским диктатором Путиным. По данным Кремля, встреча должна состояться в первой половине дня.

Отметим, что после встречи член переговорной делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что стороны достигли значительного прогресса на этой встрече. Он отказался раскрывать детали, но добавил, что команды набрали хороший импульс для того, чтобы найти решение до наступления Нового года.

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