Прорыва на переговорах не было, но изменения есть: США хотят привлечь к ним Европу, - Politico

По мнению посланника Трампа Джареда Кушнера, это "единственный способ" продвинуться вперед.

Когда Джаред Кушнер вошел в зал для брифингов, чтобы объявить результаты двухдневных мирных переговоров между Россией и Украиной, он даже не пытался скрыть, насколько тяжелыми они были.

"Реальность такова, что сейчас между сторонами нет никакого доверия. Были довольно тяжелые дискуссии", - заявил зять и доверенный посланник Дональда Трампа во время брифинга после переговоров, пишет Politico. По словам участников переговоров, обе стороны обсудили все самые сложные темы, включая самую трудную: судьбу спорных территорий, и каждая сторона жестко отстаивала свои цели.

Настроение заметно охладело от первого дня переговоров ко второму. Во вторник, когда они длились четыре с половиной часа, украинские чиновники в Абу-Даби, знакомые с ходом обсуждений, описывали их как "конструктивные". А в среду, когда встреча завершилась всего через два часа, лучшим эпитетом, который они смогли подобрать, стало слово "нейтральные", отмечают журналисты.

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Мало кто в Украине верил, что переговоры на этой неделе принесут прорыв

Сообщается, что самым громким объявлением стала немаловажная тема - запланированный обмен пленными, который, по словам Кушнера, станет крупнейшим за время войны. Но даже о его окончательных цифрах договориться не удалось.

Впрочем, несмотря на сдержанные заявления, встреча стала важным моментом в непростом пути к миру после почти пяти лет войны.

Вот что важно знать о нынешней ситуации.

Что обсуждали

По информации СМИ - все. По словам Кушнера, за два дня не осталось ни одной важной темы, которая не была бы поднята. Вопрос территории, по его словам, однозначно станет "самым трудным" для решения.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, украинские переговорщики в первый день одержали важную победу - им удалось убедить американцев принять украинские данные о том, где на самом деле проходит линия фронта, и сколько именно украинской территории Россия захватила на самом деле (намного меньше, чем заявляет Москва).

Быстрого решения в этом вопросе ожидать сложно, хотя приватно американские чиновники отмечают, что обе стороны продемонстрировали некоторую гибкость в подходах к территориальным спорам.

Зеленский продолжает настаивать - и, кажется, американские посредники соглашаются, - что вопросы судьбы украинской земли могут обсуждаться только на уровне лидеров. Но до такой встречи еще очень далеко. "Очевидно, что между лидерами нет большого доверия и теплых чувств", - отметил Кушнер.

О чем договорились

О большом обмене пленными - возможно, самом масштабном с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Но и это пока не окончательное решение: Кушнер дал понять, что договоренность будет зависеть от одобрения Владимира Путина, и он планирует получить его во время визита в Москву.

"Одним из позитивных моментов стало то, что мы договорились о проведении самого большого гуманитарного освобождения пленных - завтра мы согласуем окончательные цифры", - подчеркнул Кушнер.

Он добавил, что вместе со Стивом Уиткоффом, еще одним посланником Трампа, отправится "в Москву на встречу с президентом Путиным, чтобы обсудить то, о чем мы говорили сегодня, и попытаться достичь большего прогресса по некоторым вопросам".

Украинские переговорщики заявили, что "строгие указания" из Москвы ограничивали пространство маневра для их российских коллег, что сделало переговоры еще сложнее.

Что будет дальше

Поездка в Москву - ключевая. Кушнер заявил, что еще одной его главной целью в разговоре с Путиным будет убедить того допустить европейцев к следующему раунду переговоров. "Я очень надеюсь, что завтра в Москве нам со Стивом удастся получить согласие Путина на это. Если он даст такое благословение, думаю, нам удастся добиться гораздо большего прогресса", - ответил Кушнер на вопрос Politico.

Затем американцы планируют отправиться в Дублин, чтобы встретиться лично с Зеленским и попытаться продвинуть переговорный процесс. Украинцы хотят как можно скорее назначить дату следующих переговоров, ведь они надеются достичь соглашения до конца этого года.

Тем временем Россия наращивает удары по украинской энергосистеме и энергетическим объектам, а на пороге - еще одна зима.

Главное изменение

Пожалуй, самым большим сдвигом последних дней стало изменение позиции самих США, говорится в материале. Это никогда не было просто переговорами между Россией и Украиной. С тех пор как Трамп почти два года назад вернулся к власти, Киев и Брюссель пытаются убедить Вашингтон воспринимать их аргументы серьезнее. Для европейских союзников Украины такая настойчивость, похоже, оправдалась.

Кушнер и Уиткофф теперь хотят, чтобы европейские чиновники присоединились к следующему раунду переговоров - чтобы перейти к обсуждению одной из самых болезненных тем Путина: отношений с НАТО и будущей системы европейской безопасности.

"Нам нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров. Мы несколько раз напрямую говорили об этом президенту Путину и его команде, что единственный способ закрыть этот вопрос - это иметь их рядом с нами. И, думаю, они восприимчивы к этой идее", - заявил Кушнер на брифинге.

По словам украинских переговорщиков, настроение россиян начало смягчаться только после того, как США стали обсуждать послевоенное урегулирование для обеих сторон.

Что касается Украины, то и здесь отношение американцев заметно изменилось. Всего несколько недель назад Трамп в ярости требовал заменить Зеленского после скандала из-за того, что украинский президент раскритиковал сделку Трампа с Путиным по дизельному топливу. Россия, по словам Трампа тогда, вела себя "нормально" в отношении Украины.

Теперь же Кушнер тщательно подбирает теплые слова в адрес украинской переговорной команды и ее "больших усилий" в Абу-Даби. "Я думаю, что они очень, очень упорно отстаивали свои позиции, были очень конструктивными, и, думаю, сессия получилась очень продуктивной", - подчеркнул он. Украинцы также выразили благодарность американской стороне.

Главный вопрос для Европы

Одно дело - быть приглашенным к реальным переговорам с Россией и Украиной. Пока европейцы такого шанса даже не получили. Совсем другое - участвовать и реально влиять на ход разговора, когда он наконец состоится. Для этого Европе нужно мудро выбрать своих представителей, пишет СМИ.

Зеленский заявил, что хочет быть в курсе того, кто возьмет на себя роль голоса Европы, и подчеркивает, что это должен быть один человек. Он также хочет, чтобы Европа определилась с этим до конца месяца.

Однако пока подход Европы далек от слаженности. На полях переговоров в Абу-Даби присутствовали представители Еврокомиссии, Европейского совета, НАТО, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Стараясь быть дипломатичным, Кушнер назвал такой расклад "сильным", но добавил: "Если бы Европа смогла определить одного человека, который будет говорить от ее имени, это стало бы большим достижением, чем даже убедить россиян впустить их в переговоры".

Опасный момент для Европы

Если эти переговоры не достигли ничего другого, то после месяцев переживаний о том, что ее оставят в стороне, Европа теперь оказывается - конечно, при условии согласия Путина - в самом центре самых опасных переговоров в новейшей истории континента.

Ключевой вопрос в том, насколько тесно обсуждение изменений континентальной архитектуры безопасности, в основе которой лежит НАТО, будет связано с мирными переговорами по Украине, говорится в материале.

Европейцы давно добиваются, чтобы Украина получила наиболее сильные гарантии безопасности - чтобы предотвратить новое нападение России после окончания войны. А американские чиновники хотят изучить идею коллективной защиты, подобной той, что существует в НАТО, которая могла бы включать и саму Альянс в качестве гаранта.

Чиновники в европейских столицах говорят: порядок этих переговоров будет иметь решающее значение. Европа готова обсуждать более широкую систему безопасности континента, чтобы снять тревоги России, - но параллельно с украинским мирным процессом. И они не готовы соглашаться на какие-либо широкие реформы, пока не будет достигнут мир.

Другие новости о прошедших переговорах

Ранее УНИАН сообщал, на каком этапе находятся российско-украинские мирные переговоры. Один из экспертов отметил, что договоренность России и Украины о масштабном обмене пленными - это "успех" и, "безусловно, хорошая новость для Украины"

Кроме того, мы также рассказывали, что по итогам встречи в Абу-Даби у Мерца заявили о готовности говорить с Путиным. Российские пропагандисты, в свою очередь, писали, что Путин открыт для контактов с Европейским союзом, включая самого Мерца.

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