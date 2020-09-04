У бівшего премьер-министра Италии развилась пневмония.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане.

Об этом сообщает агентство ANSA.

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У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию. Как сообщается, клиническая картина политика не вызывает опасений. Берлускони после появления некоторых симптомов был госпитализирован в больницу Сан-Раффале в качестве меры предосторожности.

Кто такой Берлускони

Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.

В 2010-м против него было начато расследование по "делу Руби", в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это стоило ему должности главы правительства.

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Перевод: Екатерина Лиманская