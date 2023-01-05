"Отягчающим" обстоятельством стали неправильные татуировки священника и его любовь к видеоиграм.

В Беларуси силовики задержали священника одного из храмов Минска из-за того, что он "молился за защитников Украины". Об этом сообщает беларуское издание "Зеркало".

Как выяснилось, 1 января клирик православного храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Дионисий Коростелев получил записку с просьбой о молебне "за воинов и защитников Украины" и отслужил его.

Такие действия священнослужителя беларуские силовики квалифицировали как "проповедование вражеской агрессивной риторики" и попытки "разжигать ненависть".

Видео дня

Дополнительно Коростелева обвинили в том, что он имеет "националистические татуировки" и "в свободное время играет в компьютерные игры в сети под странным ником". Также ему припомнили участие в протестах и распространение оппозиционной символики.

Репрессии в Беларуси

Летом 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные протесты после того, как Александр Лукашенко объявил себя победителем очередных президентских выборов. Протесты были жестоко подавлены, а лидеры оппозиции и многие активисты оказались либо в тюрьме, либо в вынужденной эмиграции.

В настоящее время номинальным руководителем беларуской оппозиции является живущая за границей Светлана Тихановская – главная соперница Лукашенко на последних выборах. Дома против нее открыты уголовные дела.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украины оппозиционно настроенные беларусы стали помогать украинцам. Пока в самой Беларуси действовали рельсовые партизаны, на фронте в Украине против россиян сражается добровольческий корпус из беларуских граждан.

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