Замкомандира полка Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук: Сценарий вторжения белорусской армии вместе с русскими, к сожалению, вероятен

Замкомандира белорусского полка Вооруженных сил Украины имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук в интервью УНИАН рассказал, что означает стягивание российской техники в Беларуси к границам Украины, может ли РФ напасть с севера снова и примут ли участие в войне белорусские военнослужащие.

В последнее время видим сообщения о том, что Россия перебрасывает в Беларусь военную технику. Одновременно и Беларусь отправляет России расконсервированную технику. Можете это объяснить?

Обычному человеку действительно не совсем понятно, почему сначала техника едет в РФ, а потом из РФ. Для того, чтобы обеспечить подразделение военной техникой, она должна прибыть в пункт постоянной дислокации подразделения, пройти техобслуживание и боевое слаживание (без людей эта техника только кусок металла). Потом эта же техника, но уже в составе слаженных подразделений, которыми маневрируют, может зайти на Донбасс или в Беларусь. Это мы и наблюдаем.

У Лукашенко есть какие-то ресурсы подсобить Путину, когда у РФ заканчиваются ракеты для массовых обстрелов?

России боеприпасы передают в больших количествах, так как с советских времен в Беларуси оставались военные склады. Снаряды там старые. Но, тем не менее, они есть.

Что касается производства ракет, которые РФ использует для массовых обстрелов, в Беларуси таких не было. Хотя могут что-то перепрофилировать, чтобы, возможно, делать какие-то отдельные компоненты. Есть информация, что белорусские заводы, которые работали на "военку", или производили продукцию двойного назначения, сейчас загружены заказами из России. Они работают на российскую оборонку.

Как вы оцениваете риски нового вторжения россиян с территории Беларуси?

Существование украинско-белорусской границы в 1080 км само по себе создает угрозу. Эта угроза будет постоянной до тех пор, пока существует режим Лукашенко, союзный Путину.

Все помнят февраль, когда колонны пошли прямо на Киев. Тогда режим Лукашенко оказал российскому диктатору всяческую поддержку: логистикой, разведывательной информацией, лечением раненых оккупантов, площадками для старта авиации. Сегодня, вполне возможно, что они могут оказать России поддержку уже войсками.

Нападение со стороны Беларуси просто самый короткий путь к украинской столице. Но, если решатся атаковать с территории Беларуси, безусловно, не смогут достичь такой же оперативной внезапности, как в феврале 2022 года. Почти за год войны, украинцы хорошо подготовились к новой угрозе с севера. Генштаб ВСУ должен оценивать все варианты развития событий. Уверен, что подготовка к "встрече" давно идет. И противник очень дорого заплатит, если решится на повтор.

Аналитики Института изучения войны (ISW) уверяют, что атаки скорее не будет, в худшем случае, удастся оттянуть украинские силы с юга. Белорусские эксперты тоже называют объявленную Лукашенко "проверку боеготовности" успешной информационной операцией. Вы не допускаете, что происходит просто показное бряцание оружием?

Они в принципе сейчас и преследуют реализацию такого сценария, чтобы оттянуть украинские войска, создать напряжение даже самим фактом присутствия военных РФ в Беларуси.

Я верю тому, что передает украинская разведка: потенциала совместной российско-белорусской группировки на территории Беларуси недостаточно для нанесения удара по Украине. Имеется ввиду серьезный удар с достижением оперативного успеха.

Какой может быть цель нового нападения на Украину с территории Беларуси?

Многие аналитики уже проговаривали, что есть две возможные цели атаки: напасть на Киев и перерезать логистические пути с запада. Еще одна возможная угроза — это захват Ровенской атомной электростанции.

Генштаб сообщает, что в городах Мозырь, Гомель, Могилев зафиксировано увеличение количества мобилизованных военных РФ. А в военкоматах уже проводят проверку учетных данных военнообязанных. Полагаете Путин и Лукашенко смогут создать ударную группировку для такой атаки?

Да, к сожалению, они могут создать совместную группировку. Предположим, стотысячную. У Путина мобилизация уже идет, а Лукашенко может ее объявить. Тогда они могут создать совместную группировку войск с таким договором: одни идут впереди, а другие вторым эшелоном.

Пока что в Беларуси массово рассылают повестки, но большинство людей отправляют назад. Только каких-то военных специалистов оставляют. Возможно, они проводят проверку готовности к мобилизации. Либо Лукашенко исполняет новые "номера" перед Путиным.

Но это тревожный факт, т.к. это происходит в массовом порядке. Уже есть новости о том, что начали вызывать медиков. А если разворачиваются госпитали — это близкий признак наступления.

По нашей информации, возле определенных городов они уже частично развернуты. Но есть предположение, что это для лечения военных РФ, т.к. сейчас пошел сезон гриппа.

Станут ли белорусские военнослужащие участвовать в новой атаке России на Украину?

Сценарий вторжения белорусской армии вместе с российской, к сожалению, вероятен. Армия — это механизм. Поэтому у меня нет сомнений, что, в случае приказа, белорусская армия начнет его выполнять. Вопрос только в том, насколько эффективно.

Мы же все знаем о настроениях в белорусском обществе. 80% белорусов не хотят воевать с Украиной. Это значит, что из десяти солдат только двое окажутся фанатами "русского мира", которые захотят "громить бандеровцев". Но боевой пыл последних в Украине быстро остудят 155-мм снаряды. А остальные не захотят ехать, когда их поставят перед фактом о направлении в Украину. Люди искренне не понимают, за что им идти убивать украинцев? Из-за Путина и Лукашенко? Тем более, они же видели видео в интернете и знают, что произошло с наступающими на Киев колоннами в феврале 2022-го.

Уверен, что будут отказы и дезертирство. Военную технику будут нарочно ломать, чтобы она не доехала до границы... А только белорусская армия ее перейдет — группировка развалится.

Это может привести к митингам или протестам в Беларуси и угрожать режиму Лукашенко?

Сегодня в Беларуси продолжается волна террора, которого страна не видела с 37-го года. Все очень боятся войны, но выйти на улицу означает сесть в тюрьму на пять лет. Потому просто так люди не выйдут.

А вот начало военной операции вполне может стать триггером для волны новых протестов в Минске. Или же понесенные большие потери в случае наземной операции.

В случае нового вторжения Россию ждет большая неудача. Лукашенко очень боится этого, т.к. это может означать конец его правления. Если развалится армия, то его силовой аппарат, за который он все эти годы держится, может уже не удержать ситуацию. Лукашенко, как хитрый лис, понимает, что лучше наблюдать за схваткой со стороны. Конечно, он понимает, что Путин проиграет. Не может страна с деградирующей экономикой и спивающимся населением победить в войне против всего мира.

Недавно вы говорили, что в случае атаки с севера сражающиеся на стороне Украины белорусы хотят встречать белорусскую армию первыми. Расскажите о сути инициативы?

Это будет возможно, если командование ЗСУ отдаст приказ перебросить нас на тот участок фронта (без приказа мы же не можем перемещаться). Будем ли мы там физически, не могу комментировать, это должно решать руководство ЗСУ.

Но смысл в том, что, если белорусы будут входить, мы найдем с ними общий язык. Мы скажем им: "Ребята, давайте не будем тут воевать и убивать друг друга. Переходите на нашу сторону". И, я думаю, люди будут массово сдаваться в плен или переходить на нашу сторону. Мы знаем об этом, потому ведем с некоторыми ребятами переговоры...

Но если не согласятся, вам придется стрелять.

Так, а что делать? Это враг. Если будут идти и стрелять, то и по ним будут стрелять. Если идут сдаваться, берем в плен.

Но мы предполагаем, что нам удастся быстрее с ними договориться, чтобы они не боялись. Все-таки, страшилки российской и белорусской пропаганды делают свое дело. И, к сожалению, часть людей в нее верит. Поэтому мы частично проводим информационную работу уже сейчас.

Кстати, о борьбе с пропагандой. Расскажите почему представители полка Калиновского решили обсудить эту тему с местной властью в Волынской области? О чем идет речь?

Мы говорили о том, что большинство белорусских военных не хотят войны. Важно провести с ними информационную работу, чтобы предупредить вторжение. К примеру, с помощью радиостанций, транслирующих передачи на территорию Беларуси. Если не ошибаюсь, такая работа в сфере телевещания уже проводилась на Донбассе. Кроме того, местные власти приграничных областей всегда могут размещать публикации на сайтах, которые просматривают белорусы.

Мы же понимаем, что потенциала нашего полка недостаточно, чтобы перекрыть места потенциального вторжения. Лучше предотвратить вторжение из Беларуси, чем потом воевать.

Полк Кастуся Калиновского недавно объединился с белорусскими киберпартизанами. Что-то задумали?

Киберпартизаны — это хакеры, работающие против режимов Путина и Лукашенко. Мы будем с ними координироваться. Речь идет об атаках против Беларуси и России в киберпространстве, которые теперь будут более продуктивны. Например, есть стратегические предприятия или объекты, которые поддерживают режим. Кибератаки на них послужат для деоккупации Беларуси.

А разве в таком случае не нужно координироваться с ЗСУ или киберцентром РНБО?

Киберпартизаны — это группировка активистов. Я думаю, они вполне открыты к сотрудничеству. А полк Кастуся Калиновского — это народный белорусский проект. В нем участвуют не только белорусы, воюющие в составе "Иностранного легиона" ЗСУ. Это только часть наших ребят. В полк Калиновского также входят представители рекрутационного центра (рекрУты) и патронатной службы, люди в Беларуси и даже в Европе. А теперь и киберпартизаны заняли свое место в этой системе. Мы называем полк прообразом армии новой Беларуси.

Граждане Беларуси сегодня могут выехать из страны, чтобы, например, присоединиться к полку?

Да. Миграция белорусов продолжается. Люди бегут из-за угрозы репрессий, ведь львиная часть общества принимала участие в протестах 2020 года. Поэтому сейчас в Польше и других странах Европы стало намного больше белорусов.

Информации о том, что мужчинам не дают покинуть Беларусь, у меня пока нет. В нашем же полку продолжается приток рекрутов, идут ротационные процессы. Белорусы продолжают приезжать в Украину.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская