Представитель лидера беларуской оппозиции назвал дело возмутительным.

Правоохранители Беларуси открыли дело против оппозиционных лидеров. В списке оказалась и Светлана Тихановская.

Об этом пишет Politiko.

В Беларуси возбуждено уголовное дело против высокопоставленных деятелей оппозиции, в том числе Светланы Тихановской

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Следственный комитет Беларуси, обвинил Тихановскую и других оппозиционеров в участии в массовых беспорядках, разжигании социальной розни, сговоре с целью захвата власти и создании экстремистских организаций.

Представитель Тихановской заявил, что судебный иск "возмутителен".

"Сначала посадили ее мужа, потом заставили покинуть страну. Теперь ей инкриминируют совершенно нелепые преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2021 года суд в Беларуси приговорил мужа Тихановской Сергея к 18 годам лишения свободы за разжигание ненависти и общественные беспорядки. Видеоблогера арестовали в мае 2020 года, когда он готовился баллотироваться в президенты от Лукашенко, после чего на в выборах участвовала Светлана.

"Это определенно личная месть, но это также и признание ее силы. Режим и лично Лукашенко боятся, что эта женщина вернется и надерет им задницу", - заявила пресс-секретарь Тихановской.

Оппозиция Беларуси

Светлана Тихановская - в прошлом домохозяйка и жена политического блогера Сергея Тихановского.

Во время протестов в стране в 2020 году в связи с фальсификацией президентских выборов бежала в Литву - из-за больших рисков быть схваченной силовиками Лукашенко.

Сейчас именно Тихановская представляет демократическое крыло беларуской политики. Ее муж заключен в тюрьму на родине.

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