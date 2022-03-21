Генштаб предупреждал, что угроза наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении является высокой.

Белорусы создают преграды для введения на территорию Украины белорусских войск.

Об этом заявил в Twitter Франак Вячорка, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

"Беларусь - земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусские войска в Украину. Украина победит, Беларусь также будет уволена", - отметил Вячорка.

Он также опубликовал карту Беларуси "Железнодорожное сопротивление-2022". На нее нанесены результаты действий белорусских партизан.

Диверсии на белорусской железной дороге

Украинские железнодорожники обращались к белорусским коллегам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские воинские эшелоны в сторону Украины.

Железнодорожники из Беларуси массово сопротивляются втягиванию белорусов в войну с Украиной.

В частности, глава "Укрзализныци" Александр Камышин поблагодарил их за то, что они сделали неисправными светофоры и стрелочное управление на одном из участков, исключив возможность переправки военной техники в Украину.

Позже Камышин заявил, что железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет. Он снова поблагодарил честных белорусским железнодорожников, но отказался раскрыть подробности.

Впоследствии стало известно, что в Беларуси спецназ будет охранять пути и инфраструктуру БелЖД в Гомельской и Брестской областях. Патрули будут в гражданской одежде, но с оружием, рациями и GPS-трекерами. Все из-за диверсий.

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