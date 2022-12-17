Владимир Путин пытается давить на своего беларуского коллегу Александра Лукашенко

Москва планирует использовать ресурсы Беларуси в войне против Украины. Россия намерена производить иранские беспилотники.

По данным Центра национального сопротивления, Кремль уже перевел российский оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу. При этом планируется увеличение оборонного заказа в следующем году, что увеличит нагрузку на ОПК. Кроме того, Москва планирует производить дроны, наподобие тех, которые купила у Ирана.

В свою очередь подполье Беларуси сообщило, что российская сторона пытаются получить контроль над ОПК страны, и именно это обсуждал глава минобороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Минск.

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"Возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске, которые планируются на 19 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин пытается давить на своего беларуского коллегу Александра Лукашенко, чтобы втянуть его в войну с Украиной.

"Сейчас такой шаг маловероятен. Белорусская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси. Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным", - указано в заявлении.

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

Минск разрешает Москве использовать свою территорию для атак по украинским городам. При этом Россия пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что с середины октября на территории Беларуси фиксируется наращивание российских сил, что может свидетельствовать о подготовке наступления.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Москва готовит еще 200 тысяч военных, и не исключает еще одну попытку захватить Киев. В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются в шансах россиян захватить Киев, даже если они нападут с Беларуси.

17 декабря представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Минск не готов к полноценному участию в наземной операции против Украины.

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