Избранный президент США заявил, что верит в дальнейшее взаимопонимание с главой Китая.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он общался с китайским лидером Си Цзиньпином через своих представителей и что он верит в дальнейшее взаимопонимание с главой Китая. Об этом пишет Reuters.

"Мы уже говорили. Мы говорили через своих представителей", - цитирует агентство слова Трампа из интервью ведущему консервативного ток-шоу Хью Хьюитту.

Отмечается, что Трамп описал китайского лидера как "сильного и могущественного человека, которого, по его словам, уважают в Китае".

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"И я думаю, что мы, пожалуй, очень хорошо поладим. Но вы знаете, это должна быть улица с двусторонним движением", - сказал Трамп, добавив, что Китай "обдирает" США экономически.

Трамп и Си: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в начале декабря 2024 года Трамп впервые после победы на выборах поговорил с Си Цзиньпином. "У меня была сделка с президентом Си, с которым я очень хорошо лажу", - сказал новоизбранный президент. Высказывания Трампа свидетельствуют о том, что между Пекином и командой Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне.

Трамп пригласил Си Цзиньпина в США на свою инаугурацию, которая состоится 20 января. Си получил приглашение еще в начале ноября. Между тем известно, что на инаугурацию в США обычно приглашают послов и других дипломатов, а не глав других стран.

Однако, по информации СМИ, глава Китая не поедет на инаугурацию Трампа. Зато США посетит посол Китая с женой, как это бывает обычно. Однако к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

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