Трамп рассказал, что общался с Си на прошлой неделе.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, что провел первый после своей победы на выборах разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Как пишет Bloomberg, в интервью программе Meet the Press телеканала NBC Трамп сказал, что "пообщался" с Си на прошлой неделе, однако не уточнил, когда состоялся разговор и что обсуждалось.

"У меня было соглашение с президентом Си, с которым я очень хорошо лажу", - сказал Трамп.

Как отмечает издание, высказывания Трампа свидетельствуют о том, что между Пекином и командой Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне.

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на регулярной пресс-конференции в Пекине в понедельник, отвечая на вопрос об общении двух лидеров, уклонилась от ответа, сказав лишь, что политика Китая в отношении США "последовательна и ясна".

"Мы хотели бы работать с США на основе принципа взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества", - сказала она.

После победы Трампа на выборах Си направил ему поздравительное послание и выразил желание сохранить отношения "здоровыми и устойчивыми".

Отношения между Си и Трампом были теплыми во время первого срока пребывания бывшего президента США у власти. Но они пострадали во время торговой войны и пандемии, когда Трамп назвал Ковид-19 "китайским вирусом". Последний раз Трамп и Си встречались лично в июне 2019 года в кулуарах саммита Группы 20 в Японии.

Отношения США и Китая

Как писал Reuters, Трамп во время предвыборной кампании пообещал ввести почти 40% тарифы на китайский импорт. Такой шаг может привести к снижению темпов роста второй по величине экономики мира до 1 процентного пункта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа, что США столкнутся с "ужасной угрозой" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина будет вынуждена пойти на уступки, чтобы прекратить войну с Россией. В частности ,по словам Рютте, если России позволят захватить значительную часть Украины, лидер КНР может почувствовать себя смелее и применить силу против Тайваня.

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