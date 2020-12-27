Управление здравоохранения заявило, что проинформировало власти кантонов, однако не уточнило, каких именно.

Первые случаи заболевания пациентов новым штаммом коронавируса подтверждены в Швейцарии.

Читайте такжеТурция заявила об эффективности китайской вакциныИнформацию подтвердило Федеральное управление здравоохранения (FOPH), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Новый штамм был идентифицирован в трех случаях. Два пациента проживают в Великобритании и сдали положительный результат на Covid в Швейцарии за последние несколько дней. Новости о третьем пациенте появились в субботу.

"Все близкие контакты были обнаружены и помещены в карантин", - сообщила пресс-секретарь FOPH.

Кроме того, в этих "особых случаях" контакты контактов также будут уточнены "и при необходимости помещены в карантин".

Управление здравоохранения заявило, что проинформировало власти кантонов, однако не уточнило, каких именно.

В понедельник Швейцария ввела запрет на въезд для туристов из Великобритании и Южной Африки. Полеты в обе страны были приостановлены.

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Автор: УНИАН