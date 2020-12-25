Это решение приняли в связи с появлением в Британии нового штамма коронавирус.

Правительство США с понедельника требовать от всех пассажиров, которые прибывают рейсами из Британии, отрицательный результат теста на COVID-19 на фоне опасений по поводу нового варианта коронавирус.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отметил в своем заявлении, что все пассажиры авиакомпаний, которые прибывают из Великобритании, должны получить отрицательный результат теста на антиген или ПЦР, сделанный не позже чем за 72 часа до вылета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было изменено после того, как администрация Трампа сообщила авиакомпаниям США во вторник, что не планирует требовать каких-либо тестов для пассажиров из Британии.

"Это решение приняли в связи с появлением в Британии нового штамма коронавирус, который побудил многие страны закрыть свои границы для путешественников оттуда. Например, Швеция закрыла авиасообщение с Британией до Нового года", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией после появления информации о новом штамме коронавирус в этой стране.

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Автор: УНИАН