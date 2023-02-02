В государстве обсуждается вопрос выдачи разрешения другим странам на реэкспорт оружия швейцарского производства.

В Швейцарии могут пересмотреть политику нейтралитета и законы относительно реэкспорта вооружения на фоне войны в Украине. Государство может разрешить партнерам поставлять ВСУ оружие своего производства. Однако инициатива окончательно не утверждена и еще только будет рассматриваться.

Об этом рассказало издание Politico в своем свежем материале. Ранее Берн заблокировал отправку швейцарского оружия Киеву из арсеналов других стран. В законодательстве государства запрещена военная помощь странам, где идут боевые действия. Однако в стране появились чиновники, которые настаивают на изменениях. Сред них есть глава Свободной демократической партии Тьерри Буркарт.

"Мы нейтральны и будем оставаться таковыми, но в нынешней ситуации мы фактически мешаем нашим западным партнерам поддерживать Украину", — заявил чиновник в недавнем комментарии.

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Буркарт в июне 2022 года на национальном уровне выдвинул предложение разрешить реэкспорт оружия в Украину для стран, "разделяющих швейцарские ценности", без необходимости запрашивать прямое разрешение у правительства. Завтра, 2 февраля, комитет по безопасности Государственного совета обсудит инициативу политика. Один из возможных вариантов — внесение поправок в закон, которые одобрят поставки швейцарского вооружения спустя 5 лет после его получения. В этом случае партнеры смогут отправить в Украину оружие, закупленное у Берна не позже 2018 года.

Такое ограничение слишком долгое, из-за чего в Швейцарии рассматривают и другие инициативы. В список входит срочное внесение поправок в закон об экспорте с разрешением на поставки оружия для ВСУ, если они касаются защиты от российской агрессии. Если инициативу с названием Lex Ukraine одобрят обе палаты парламента, она может вступить в действие немедленно, но с окончанием в 2025 году.

Правда, отдельные швейцарские политики уже высказались против. По их мнению, предложение нарушает принцип нейтралитета, если реэкспорт разрешат в одну воюющую страну, но не в другую. А остальные законодательные инициативы требуют много времени. Обычно такие процессы в Швейцарии занимают до 4 лет. Буркарт, например, называет одобрение своего предложения следующей осенью "очень амбициозным".

Позиция Швейцарии относительно войны

Государство придерживается своих законов о нейтралитете. Берн придерживается этого принципа, закрепленного в международном праве, с 1815 года.

Швейцария ввела санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Последний пакет ограничений был одобрен в конце января.

Берн неоднократно отклонял запросы других государств отправить вооружение швейцарского производства в Украину. С такими просьбами обращались Германия, Испания и Дания.

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