Истребители НАТО перехватили возле Польши Ил-20 (фото)

Это стало первой боевой миссией Швеции.

Шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Jas 39 Gripen перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.

Как сообщается в заявлении Вооруженных сил Швеции в микроблоге X, два Jas 39 Gripen завершили первую боевую миссию в рамках программы НАТО по усиленному реагированию на инциденты. Истребители взлетели с базы в Польше и визуально идентифицировали российский самолет-разведчик.

Воздушное командование Североатлантического Альянса сообщило, что миссия проходила в рамках усиленной программы НАТО по патрулированию воздушного пространства:

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"Шведские самолеты сейчас развернуты в Мальборке вместе с Воздушными силами Великобритании, демонстрируя безупречную интеграцию, защищая целостность территории Альянса в режиме 24/7".

Перехват российский самолетов

Как известно, российская авиация регулярно нарушает воздушное пространство стран НАТО. В ответ Альянс усилил воздушное патрулирование в регионе Балтийского моря и Восточной Европы.

Осенью Германия поднимала в небо истребители из-за самолета-разведчика Ил-20, который летел над Балтийским морем без радиосвязи.

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