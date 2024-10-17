С аэродрома "Росток-Лаази" взлетели истребители Eurofighter, которые сопровождали нарушителя.

16 октября 2024 года Германии пришлось поднять в воздух свои истребители. Причиной стал российский самолет-разведчик Ил-20.

Как рассказали в Военно-воздушных силах Германии, самолет РФ летел без радиосвязи и плана полета. Его зафиксировали над международными водами Балтийского моря.

Из-за этого с аэродрома "Росток-Лаази" взлетели истребители Eurofighter, которые сопровождали российский самолет-разведчик.

Видео дня

Как уточнило позже Deutsche Welle, самолет РФ находился между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом. Немецкие Eurofighter были подняты, чтобы "установить визуальный контакт" с Ил-20.

Отмечается, что по данным СМИ, в среднем за последние два года в Ростоке по схожим причинам истребители поднимали "каждые три-четыре недели".

Перехват российских самолетов

Военные США перехватили российский самолет у берегов Аляски. Инцидент произошел еще 23 сентября, однако стало известно о нем несколькими днями позже. Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех, заявили тогда в ВВС США.

В августе российские истребители были перехвачены у берегов Латвии. Пилоты Су-30 не реагировали на радиозапросы.

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