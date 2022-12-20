Штайнмайер подчеркнул "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода российских войск из Украины.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином обсудил войну РФ против Украині.

Как сообщила в канцелярии немецкого президента, в ходе разговора Штайнмайер подтвердил планы Германии поддерживать Украину. Он отметил, что российская агрессия усилила сплоченность Европы, а президент РФ Владимир Путин крупно просчитался, передает "Немецкая волна".

Также Штайнмайер поблагодарил китайского лидера за неприятие ядерных угроз РФ. Штайнмайер подчеркнул "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода войск РФ из Украины. В связи с этим он попросил китайского лидера повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

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В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что поддерживает усилия Германии по проведению переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. В то же время он уклонился от критики в адрес стратегического партнера КНР - РФ.

Позиция Китая по войне в Украине

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что Китай заинтересован в ослаблении РФ и ее поражении в Украине.

На сайте МИДа Китая появилось сообщение о том, что Пекин будет поддерживать РФ под руководством Владимира Путина и планирует усиливать сотрудничество. По мнению российского оппозиционера и экс-депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова, таким образом Си Цзиньпин якобы хотел успокоить Путина, которого, согласно слухам, он называет "щенком".

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