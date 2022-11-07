Президент Германии предложил развивать побратимские отношения между городами двух стран.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с предложением наращивать побратимские отношения между украинскими и немецкими городами для увеличения помощи Украине.

Как говорится на сайте Штайнмайера, Германия уже предоставляет Украине помощь и поддержку в экономическом, финансовом, политическом и военном плане. Однако населению Украины нужна и практическая помощь, в том числе – генераторы.

"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может предоставляться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине", – заявил президент Германии.

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По словам Штайнмайера, если у украинских городов есть города-побратимы в Германии, именно так и работает предоставление помощи.

"Другие тоже хотят такой поддержки – одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова, – шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", – пояснил Штайнмайер.

Война в Украине: роль Германии

С начала войны Германия не слишком охотно предоставляла военную помощь Украине, однако со временем темпы помощи стали наращиваться. Так, в конце октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли РСЗО, САУ и боеприпасы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что применение Российской Федерацией ядерного оружия в Украине - линия, которую нельзя переходить. Он призвал Москву воздержаться от такого шага.

В то же время соцопросы свидетельствуют о том, что в Германии стало больше сторонников дипломатического завершения войны в Украине. Кроме того, среди граждан Германии не наблюдается поддержки увеличения военной помощи Украине.

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