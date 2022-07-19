Министр обороны ФРГ отметила, что ее украинский коллега тоже это осознает.

В Бундесвере ФРГ заканчивают ресурсы для оказания военной помощи Украине.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита к французско-германской бригады в город Мюльгайм, пишет Welt.

"У нас осталось мало возможностей для передачи (оружия) из Бундесвера, я четко заявляю об этом и мой коллега (министр обороны Украины Алексей Резником - УНИАН) в курсе", — заявила она.

В то же время, глава Минобороны страны подчеркнула, что Берлин намерен и в дальнейшем поддерживать Киев в его борьбе против страны-агрессора.

"Украина может рассчитывать на то, что мы продолжим поддерживать ее в будущем", — прокомментировала Ламбрехт.

Она также добавила, что сумела выстроить крайне доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой — министром обороны Алексеем Резниковым.

Раньше УНИАН писал, какую технику и оборудование государство отправило для ВСУ. В список входят гранатометы, ПЗРК, мины и прочее. Здесь также нашлось место для гаубиц Panzerhaubitzen 2000, работу которых на фронте показали в конце июня.

Напомним, ранее Германия сообщила о передаче Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Однако поставка займет месяцы, потому что ее будет отправлять компания-производитель Diehl, а не Бундесвер со своих складов.

На встрече формата "Рамштайн-3" ФРГ анонсировала поставки трех дальнобойных РСЗО Mars II. Их должны отправить в Украину до конца июля или в начале августа.

При этом Германия пока поставила менее 40% обещанной военной помощи, что подтверждает исследование Кильского института мировой экономики.

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