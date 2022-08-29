Система ПВО будет также обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны. По его задумке, ПВО покроет Германию и соседние страны.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Германия с самого начала будет проектировать эту будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы при желании могли быть задействованы наши европейские соседи", - заявил Шольц в своей речи в Карловом университете в Праге.

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По словам канцлера Германии, система ПВО будет также обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.

Напомним, ранее в ЕС прокомментировали идею создания единой армии Евросоюза. Сейчас ЕС тратит на оборону столько же, сколько и Китай, и в четыре раза больше России, но из-за долгового кризиса и разоружения "не может ответить на нынешние вызовы".

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