Боррель считает, что ни одна из 27 армий не может быть заменена единой европейской силой.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в создании совместной армии ЕС нет необходимости.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

"Ни одна из 27 армий не может быть заменена единой европейской силой. Нам только нужно соединить наши силы и лучше координироваться и инвестировать в безопасность", – сказал топ-дипломат ЕС.

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"Ключевое слово – эффективность. Иначе это пустая трата денег", – отметил Боррель.

Он добавил, что сейчас ЕС тратит на оборону столько же, сколько и Китай, и в четыре раза больше России, но из-за долгового кризиса и разоружения "не может ответить на нынешние вызовы".

Санкции против РФ и позиция Борреля:

28 августа 2022 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что на фоне введенных санкций против России Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с экономическими проблемами, но это та цена свободы, которую Европа должна заплатить.

"Конечно, мы столкнемся с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу. Потому что война в Украине - это не только война украинцев, это война за нашу свободу", - сказал Боррель.

Он добавил, что энергетический кризис будет самым большим вызовом для ЕС после долгового кризиса и пандемии коронавируса, но преодолеть ее поможет единство стран-членов блока.

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